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РФ терроризирует Днепропетровщину — в ОВА рассказали о последствиях ночных взрывов

25 апреля 2024 09:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
РФ терроризирует Днепропетровщину — в ОВА рассказали о последствиях ночных взрывов
Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские захватчики не перестают терроризировать Днепропетровщину. Ночью 25 апреля враг нанес несколько ударов по Никопольщине. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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По словам Лысака, под артиллерийским обстрелом оказались Красногригорьевская община, Никополь и Марганец.

В результате атаки загорелся газопровод, также повреждены два частных дома, теплица, памятник, линии электропередач и столб уличного освещения.

Кроме того, как добавляют в ОВА, обломки сбитой ракеты повредили частный дом на Синельниковщине.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Обстрел Днепропетровщины 25 апреля
Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак\Telegram
РФ обстреляла Днепропетровщину
Скриншот

Напомним, под утро 25 апреля оккупанты атаковали Черкасскую область. Обломки сбитой воздушной цели повредили объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без погибших.

24 апреля Россия атаковала Одессу ракетами по тактической авиации. Под ударом оказались жилые дома, в которых вылетели окна и осыпался потолок.

В тот же день враг нанес ракетный удар по Сумской области. Под прицелом окупантов оказался пригород областного центра.

война
россияне
Днепр
Днепропетровская область
обстрелы
оккупанты
война в Украине

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