РФ терроризирует Днепропетровщину — в ОВА рассказали о последствиях ночных взрывов
Российские захватчики не перестают терроризировать Днепропетровщину. Ночью 25 апреля враг нанес несколько ударов по Никопольщине. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Последствия обстрелов Днепропетровщины
По словам Лысака, под артиллерийским обстрелом оказались Красногригорьевская община, Никополь и Марганец.
В результате атаки загорелся газопровод, также повреждены два частных дома, теплица, памятник, линии электропередач и столб уличного освещения.
Кроме того, как добавляют в ОВА, обломки сбитой ракеты повредили частный дом на Синельниковщине.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, под утро 25 апреля оккупанты атаковали Черкасскую область. Обломки сбитой воздушной цели повредили объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без погибших.
24 апреля Россия атаковала Одессу ракетами по тактической авиации. Под ударом оказались жилые дома, в которых вылетели окна и осыпался потолок.
В тот же день враг нанес ракетный удар по Сумской области. Под прицелом окупантов оказался пригород областного центра.
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