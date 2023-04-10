рф держит на крючке каждого коллаборанта, — Федоров

Мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Фото: Иван Носальский

Коллаборанты и предатели на крючке даже у русских. Оккупантов заставляют всех написать расписки и запрещают уезжать за пределы временно оккупированного Мелитополя.

Об этом информирует Иван Федоров.

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По данным Центра национального сопротивления оккупанты забирают у некоторых коллаборантов загранпаспорта, чтобы крысы не убежали от "хозяина".

"Мы видим, что среди оккупантов, как и среди коллаборантов, что важно, есть достаточно мощная паника. Также она усиливается тем, что на прошлой неделе были уволены 4 коллаборанта, которые согласились сотрудничать с врагом. Например, после того, как взорвался автомобиль Зубарева, за 3 часа ему нашли замену, представили нового главу фейковой оккупационной власти, также назначили нового председателя Приазовске, нового председателя в Кирилловке, и тенденция продолжается на этой неделе. Поставят кого-то тоже из россии, поэтому предатели не нужны никому, поэтому враг начинает зачищать, потому что они что-то знают, и поэтому паника нарастает, но следует отметить, что сегодня враг взял расписку со всех коллаборантов и запрещает им даже выезжать за пределы города. Не то, что за пределы временно оккупированной территории, а просто за пределы города. Сегодня они как заложники и я очень надеюсь, что они дождутся наших ВСУ. И тогда по украинскому законодательству мы точно будем с ними разбираться", — сказал в прямом эфире телемарафона Иван Федоров.

Напомним, что российские захватчики не могут набрать достаточное количество людей в "администрации" на оккупированных территориях. Поэтому оккупанты вынуждены привозить в Украину граждан россии в командировку.