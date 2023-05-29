РФ вчергове зазнала поразки під час ракетної атаки, — Буданов

Начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов. Фото: ГУР МО України

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов відреагував на сьогоднішню російську атаку. За його словами, Росія вкотре зазначала сильної поразки.

Про це заявив повідомляє ГУР МО України.

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РФ знову програла

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов записав відеозвернення, в якому відреагував на чергову спробу РФ тероризувати Україну балістичними ракетами.

"Усі ті, хто в РФ до сих пір вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас засмутити ― це не так: усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу. Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, ― ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Скоро всі все побачать", ― заявив керівник української воєнної розвідки.

Нагадаємо, раніше ми писали, вдень 29 травня Київ зазнав чергової атаки з повітря. Це вже шістнадцятий обстріл столиці за травень: з моменту попередньоїнічної атаки пройшло менше 6 годин. Усі повітряні цілі були знищені системою ППО.

За словами голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, денна атака 29 травня свідчить про те, що ворог відверто намагається знищити цивільне населення столиці.



Ми повідомляли, що Київ має найсильнішу ППО в Україні, тому незрозуміло, на що розраховує Росія, завзято завдаючи ударів по українській столиці. Таке несподіване зізнання зробив у своєму телеграм-каналі прокремлівський політолог Сергій Марков.