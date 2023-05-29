РФ в очередной раз потерпела поражение во время ракетной атаки, — Буданов

Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов. Фото: ГУР МО Украины

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов отреагировал на нынешнюю российскую атаку. По его словам, Россия в очередной раз отмечала сильное поражение.

Об этом заявил сообщает ГУР МО Украины.

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов записал видеообращение, в котором отреагировал на очередную попытку РФ терроризировать Украину баллистическими ракетами.

"Все те, кто в РФ до сих пор верили, верят или, может, мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас расстроить – это не так: все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу. Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, ― вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все увидят", ― заявил руководитель украинской военной разведки.

Напомним, ранее мы писали, днем 29 мая Киев подвергся очередной атаке с воздуха . Это уже шестнадцатый обстрел столицы за май: с момента предыдущей ночной атаки прошло менее 6 часов. Все воздушные цели были уничтожены системой ПВО.

По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, дневная атака 29 мая свидетельствует о том, что враг откровенно пытается уничтожить гражданское население столицы.



Мы сообщали, что Киев имеет сильнейшую ПВО в Украине и поэтому непонятно, на что рассчитывает Россия, упорно нанося удары по украинской столице. Такое неожиданное признание сделал в своем телеграмм-канале прокремлевский политолог Сергей Марков.