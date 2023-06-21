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ЗМІ розповіли про ракетні атаки на будівлю ГУР: якою була реакція Буданова

21 червня 2023 10:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗМІ розповіли про ракетні атаки на будівлю ГУР: якою була реакція Буданова
Глава ГУР Кирило Буданов. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Армія РФ щонайменше двічі направляла ракети на будівлю Головного управління розвідки Міністерства оборони України. При цьому вперше це сталося у березні 2022 року, а востаннє у травні 2023 року.

Про це повідомляє The Economist

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Військовослужбовці розвідувального управління поділилися з журналістами історією, як березнева атака на їхній головний офіс на Рибальському острові у Києві призвела до шоку та паралічу серед персоналу. Спогади про момент, коли ракети почали бити по будівлі, вікна злітали в повітря, а напівзруйновані будівлі валяться, викликають жах. Люди, які чекали в черзі на зустріч зі своїм начальником, безпорадно впали на підлогу.

Співробітники розвідки згадують, як раптово двері відчинилися, і з'явився Кирило Буданов, начальник ГУР. З ним усе було гаразд. Він струсив з себе пилюку, надів свій кашкет і вийшов на вулицю, щоб оцінити масштаби руйнувань.

Нагадаємо, що для того, щоб перемогти Росію, необхідне далекобійне високоточне озброєння. Україна йде вперед, РФ захищається, однак, щоб наростити наші сили, нам треба мати зброю дальністю до 200 км.

Також ми писали, що заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, чому РФ намагається показати значні втрати України. За її словами, нинішні війни відбуваються у двох вимірах — реальному та інформаційному.

 

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