РФ использует новый аэродром для обстрела Украины: в чем цель

Спутниковые снимки нового аэродрома РФ. Фото: Схемы\Радио Свобода

С тех пор как ВСУ начали вести наступательные действия на Запорожском направлении, россияне начали перебрасывать борта стратегической авиации на аэродром Мосток, расположенный в Северной Осетии (Кавказ). Противник это делает для того, чтобы выявить украинскую ПВО.

Об этом говорится в материале "Схем".

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Известно, что впервые самолеты стратегической авиации ТУ-22М3, являющиеся носителями крылатых ракет Х-22, заметили 24 мая этого года. На спутниковом снимке от Planet Labs можно увидеть 6 бомбардировщиков.

Ситуация на 24 мая. Фото: скриншот

В то же время 28 апреля бомбардировщиков на этом месте еще не было.

Ситуация на 28 апреля. Фото: скриншот

Цель атак с нового аэродрома

По словам военного эксперта Михаила Жирохова, армия РФ, вероятно, сменила тактику. Точнее для того, что "пробить украинскую ПВО".

По его словам, удары со стороны Рязани и Каспийского моря мощно прикрыты ПВО. В то время как аэродром Моздок дает возможность нанести удары с акватории Черного моря.

"К тому же уменьшение количества топлива для боевого вылета позволяет подвесить еще одну ракету к самолету. Эффективность ракетных ударов может быть в разы больше", — говорит Жирохов.

Напомним, Армия РФ, по меньшей мере, дважды направляла ракеты на здание Главного управления разведки Министерства обороны Украины. При этом впервые это произошло в марте 2022 года, а в последний раз — в мае 2023 года.