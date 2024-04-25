РФ использует в войне против Украины советский "танк-черепаху" — в ВСУ объяснили

Советские "танки-черпахи". Фото: t.me/modmilby

Российская оккупационная армия начала использовать на фронте так называемый "танк-черепаху", обшитый древесиной. Таким образом, россияне пытаются защититься от украинских FPV-дронов.

Об этом сообщил офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона.

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Калашников рассказал, что давно наблюдает российскую технику, обшитую древесиной. Таким образом, оккупанты пытаются защититься от украинских FPV-дронов и кумулятивных снарядов. Однако военный считает, что такие "ноу-хау" не очень эффективны.

"Довольно часто им это не помогает. Если брать эти танки, то там и мобильность ухудшается и угол обзора тоже ухудшается. И можно сказать, что их нововведения усугубляют тактико-технические характеристики техники. И не помогают", — пояснил он.

Калашников также подчеркнул, что профессиональные операторы дронов все равно находят места и "скважины", чтобы поражать и такую технику врага.

Напомним, недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк показал, как проходит подготовка танковых экипажей в учебных центрах. Военные учатся полезным навыкам, которые могут пригодиться им в бою.

Кроме того, бойцы легендарной бригады спецназа "Азов" показали шокирующие кадры мощного отражения штурма российских захватчиков вблизи Тернов Донецкой области. Там они "затрофеили" вражеский танк.