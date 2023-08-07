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РФ вивозить пам'ятки з Криму під виглядом виставок і реставрацій

7 серпня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
РФ вивозить пам'ятки з Криму під виглядом виставок і реставрацій
Херсонес Таврійський. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Окупанти не гребують нічим. Вони масово продовжують вивозити археологічні пам'ятники з музеїв окупованого Криму.  І роблять це під виглядом організації виставок чи реставрацій.

Про це в інтерв'ю РБК Україна розповіла старша наукова співробітниця Інституту археології НАН України Евеліна Кравченко.

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За словами старшої наукової співробітниці Інституту археології НАН України Евеліни Кравченко, росіяни продовжують проводити несанкційовані розкопки у Криму і зараз звідти вивозять речі.

"Це проводиться під приводом виставок, реставрації. Ніяких дій, які можуть бути направлені на захист пам'яток, я там не бачу. На території Херсонесу взагалі проходить фестиваль опери і балету. В Криму все далеко невесело з пам'ятками", — заявила пані Кравченко.

При цьому вона зауважила, що частину речей із фондів музею, що при Кам'яній могилі, вивезли у Крим. Все це робилося під виглядом проведення виставки. Саму ж пам'ятку зробили філіалом Херсонесу Таврійського.

"Кам'яна могила розташована у зоні, яку Україна деокуповуватиме, тому вона під загрозою. Втім, оскільки це природні нагромадження каміння, то воно може само себе захистити", — додала Евеліна Кравченко.

Нагадаємо, Україна уразила Чонгарський та Геніченський мости. Цю інформацію підтвердили в ЗСУ. Там наголосили, що це два ключові шляхи сполучення російських військових.

Також ми писали, що 6 серпня, у Криму зафіксували нові "прильоти". За словами окупантів, вони сталися на мості на Арабатську стрілку.

 Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо розповів, що було обстріляно міст через протоку Тонку, що з'єднує місто Генічеськ з Арабатською стрілкою. За його словами, російська система ППО збила дев'ять ракет з 12.

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