РФ вивозить пам'ятки з Криму під виглядом виставок і реставрацій

Херсонес Таврійський. Фото: Google

Окупанти не гребують нічим. Вони масово продовжують вивозити археологічні пам'ятники з музеїв окупованого Криму. І роблять це під виглядом організації виставок чи реставрацій.

Про це в інтерв'ю РБК Україна розповіла старша наукова співробітниця Інституту археології НАН України Евеліна Кравченко.

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За словами старшої наукової співробітниці Інституту археології НАН України Евеліни Кравченко, росіяни продовжують проводити несанкційовані розкопки у Криму і зараз звідти вивозять речі.

"Це проводиться під приводом виставок, реставрації. Ніяких дій, які можуть бути направлені на захист пам'яток, я там не бачу. На території Херсонесу взагалі проходить фестиваль опери і балету. В Криму все далеко невесело з пам'ятками", — заявила пані Кравченко.

При цьому вона зауважила, що частину речей із фондів музею, що при Кам'яній могилі, вивезли у Крим. Все це робилося під виглядом проведення виставки. Саму ж пам'ятку зробили філіалом Херсонесу Таврійського.

"Кам'яна могила розташована у зоні, яку Україна деокуповуватиме, тому вона під загрозою. Втім, оскільки це природні нагромадження каміння, то воно може само себе захистити", — додала Евеліна Кравченко.

Нагадаємо, Україна уразила Чонгарський та Геніченський мости. Цю інформацію підтвердили в ЗСУ. Там наголосили, що це два ключові шляхи сполучення російських військових.

Також ми писали, що 6 серпня, у Криму зафіксували нові "прильоти". За словами окупантів, вони сталися на мості на Арабатську стрілку.

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