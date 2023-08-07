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РФ вывозит достопримечательности из Крыма под видом выставок и реставраций

7 августа 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
РФ вывозит достопримечательности из Крыма под видом выставок и реставраций
Херсонес Таврический. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Оккупанты не гнушаются ничем. Они продолжают массово вывозить археологические памятники из музеев оккупированного Крыма. И делают это под видом организации выставок или реставраций.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала старшая научная сотрудница Института археологии НАН Украины Эвелина Кравченко.

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По словам старшей научной сотрудницы Института археологии НАН Украины Эвелины Кравченко, россияне продолжают проводить несанкционированные раскопки в Крыму и оттуда вывозят вещи.

"Это проводится под предлогом выставок, реставрации. Никаких действий, которые могут быть направлены на защиту достопримечательностей, я там не вижу. На территории Херсонеса вообще проходит фестиваль оперы и балета. В Крыму все далеко не весело с достопримечательностями", — заявила госпожа Кравченко.

При этом она отметила, что часть вещей из фондов музея при Каменной могиле вывезли в Крым. Все это делалось под предлогом проведения выставки. Сам же памятник сделали филиалом Херсонеса Таврического.

"Каменная могила расположена в зоне, которую Украина будет деоккупировать, поэтому она под угрозой. Впрочем, поскольку это естественные накопления камней, то они могут само себя защитить", — добавила Эвелина Кравченко.

Напомним, Украина поразила Чонгарский и Гениченский мосты. Эту информацию подтвердили в ВСУ. Там подчеркнули, что это два ключевых пути сообщения российских военных.

Также мы писали, что 6 августа в Крыму зафиксировали новые "прилеты". По словам оккупантов, они произошли на мосту на Арабатскую стрелку.

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что был обстрелян мост через пролив Тонка, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. По его словам, российская система ПВО сбила девять ракет из 12.

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