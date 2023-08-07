РФ вывозит достопримечательности из Крыма под видом выставок и реставраций
Оккупанты не гнушаются ничем. Они продолжают массово вывозить археологические памятники из музеев оккупированного Крыма. И делают это под видом организации выставок или реставраций.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала старшая научная сотрудница Института археологии НАН Украины Эвелина Кравченко.
РФ вывозит из Украины исторические достопримечательности
По словам старшей научной сотрудницы Института археологии НАН Украины Эвелины Кравченко, россияне продолжают проводить несанкционированные раскопки в Крыму и оттуда вывозят вещи.
"Это проводится под предлогом выставок, реставрации. Никаких действий, которые могут быть направлены на защиту достопримечательностей, я там не вижу. На территории Херсонеса вообще проходит фестиваль оперы и балета. В Крыму все далеко не весело с достопримечательностями", — заявила госпожа Кравченко.
При этом она отметила, что часть вещей из фондов музея при Каменной могиле вывезли в Крым. Все это делалось под предлогом проведения выставки. Сам же памятник сделали филиалом Херсонеса Таврического.
"Каменная могила расположена в зоне, которую Украина будет деоккупировать, поэтому она под угрозой. Впрочем, поскольку это естественные накопления камней, то они могут само себя защитить", — добавила Эвелина Кравченко.
Напомним, Украина поразила Чонгарский и Гениченский мосты. Эту информацию подтвердили в ВСУ. Там подчеркнули, что это два ключевых пути сообщения российских военных.
Также мы писали, что 6 августа в Крыму зафиксировали новые "прилеты". По словам оккупантов, они произошли на мосту на Арабатскую стрелку.
Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что был обстрелян мост через пролив Тонка, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. По его словам, российская система ПВО сбила девять ракет из 12.