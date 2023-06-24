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РФ атакувала Дніпропетровську область: що відомо про постраждалих

24 червня 2023 08:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
РФ атакувала Дніпропетровську область: що відомо про постраждалих
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: Сергій Лисак
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч проти 24 червня РФ атакувала Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За словами Лисака, ППО успішно знищила 9 крилатих ракет і 3 безпечні дрони. Також він повідомив про влучання у Дніпрі в приватний сектор.

На цей час відомо про вісім постраждалих, включаючи двох дітей віком 9 та 16 років. Четверо людей було доставлено до лікарні.

Голова ОВА додав, що в результаті атаки сталася пожежа, яку вже загасили рятувальники. Чотири приватні будинки повністю знищені, а 25 інших отримали пошкодження. П'ять господарських будівель було зруйновано, а також було серйозно пошкоджено майже двадцять автомобілів та газопровід.

"Ще один напад був спрямований на інфраструктурний об'єкт, де також виявлені руйнування. Деталі уточнюються. “Агресор кілька разів атакував Нікопольську область з використанням важкої артилерії. Під обстріл потрапили громада Марганця та Нікополь", — сказав він.

Обстріли
Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак
Обстріли
Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак
Обстріли
Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак
Обстріли
Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, що вночі 24 червня Україною знову поширюється повітряна тривога. Є загроза ракетного удару деяких областей.

Також ми писали, що вночі 24 червня у Києві пролунали кілька вибухів. Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі. Крім того, є руйнування інфраструктури.

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