РФ массированно атаковала Днепропетровскую область: что известно о пострадавших

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак.

В ночь на 24 июня РФ атаковала Днепропетровскую область. В результате обстрела есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Атака на Днепропетровскую область

По словам Лысака, ПВО успешно уничтожила 9 крылатых ракет и 3 безопасных дрона. Также он сообщил о попадании в Днепре в частный сектор.

На данный момент известно о восьми пострадавших, включая двоих детей в возрасте 9 и 16 лет. Четверо человек были доставлены в больницу.

Глава ОВА добавил, что в результате атаки произошел пожар, который уже потушен спасателями. Четыре частных дома полностью уничтожены, а 25 других получили повреждения. Пять хозяйственных строений были разрушены, а также было серьезно повреждено почти двадцать автомобилей и газопровод.

"Еще одно нападение было направлено на инфраструктурный объект, где также обнаружены разрушения. Детали уточняются. “Агрессор несколько раз атаковал Никопольскую область с использованием тяжелой артиллерии. Под обстрел попали община Марганца и Никополь. В городе два частных дома были повреждены, но без жертв", — сказал он.

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак

Напомним, что ночью по Украине 24 июня снова распространяется воздушная тревога. Имеется угроза ракетного удара для некоторых областей.

Также мы писали, что ночью 24 июня в Киеве прогремели несколько взрывов. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие. Кроме того, есть разрушения инфраструктуры.