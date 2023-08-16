РФ все частіше відправляє крадене українське зерно через Маріуполь

Російське судно у Маріупольському порту. Ілюстративне фото: MAXAR

Російські окупанти продовжують викрадати українське зерно. Так, у середу, 16 серпня відвантажили чергові півторитисячі тон зерна на немарковане судно у Маріупольського порту.

Про це пише Telegram-канал Андрющенко Time.

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Що відомо про відправку зерна з порту Маріуполя

Ще в травні цього року було відомо, що росіяни використовують порт Маріуполя у власних цілях — для відвантаження вкраденого зерна. Окупанти поновили переправу та 16 серпня відправили з порту черговий вантаж.

"Зараз судно на шляху до каналу. Звісно, знову без ідентіфікаторів", — пише ЗМІ.

До того ж за інформацією каналу, трафік з порту прискорився останнім часом — один корабель малої вантажності в три доби. Як зазначають у повідомленні, всі судна перебувають під контролем Міноборони РФ.

Скриншот повідомлення каналу

Нагадаємо, Ердоган заявив, що для відновлення "зернової угоди" Захід має виконати свої обіцянки.

Водночас окупанти вивозять херсонське зерно через порти Криму.

Також на Харківщині викрили фермерку, яка допомагала вивозити зерно до РФ.