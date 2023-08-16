РФ все чаще отправляет ворованное украинское зерно через Мариуполь
Российские оккупанты продолжают похищать украинское зерно. Так, в среду, 16 августа отгрузили очередные полутора тысяч тонн зерна на немаркированное судно в Мариупольском порту.
Об этом пишет Telegram-канал Андрющенко Time.
Что известно об отправке зерна из порта Мариуполя
Еще в мае этого года было известно, что россияне используют порт Мариуполя в собственных целях для отгрузки украденного зерна. Оккупанты возобновили переправу и 16 августа отправили из порта очередной груз.
"Сейчас судно по пути к каналу. Конечно, снова без идентификаторов", — пишет СМИ.
К тому же, по информации канала, трафик из порта ускорился в последнее время — один корабль малой грузоподъемности в трое суток. Как отмечают в сообщении, все суда находятся под контролем Минобороны РФ.
Напомним, Эрдоган заявил, что для возобновления "зернового соглашения" Запад должен выполнить свои обещания.
В то же время оккупанты вывозят херсонское зерно через порты Крыма.
Также в Харьковской области разоблачили фермерку, которая помогала вывозить зерно в РФ.