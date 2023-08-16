РФ все чаще отправляет ворованное украинское зерно через Мариуполь

Российское судно в Мариупольском порту. Иллюстративное фото: MAXAR

Российские оккупанты продолжают похищать украинское зерно. Так, в среду, 16 августа отгрузили очередные полутора тысяч тонн зерна на немаркированное судно в Мариупольском порту.

Об этом пишет Telegram-канал Андрющенко Time.

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Что известно об отправке зерна из порта Мариуполя

Еще в мае этого года было известно, что россияне используют порт Мариуполя в собственных целях для отгрузки украденного зерна. Оккупанты возобновили переправу и 16 августа отправили из порта очередной груз.

"Сейчас судно по пути к каналу. Конечно, снова без идентификаторов", — пишет СМИ.

К тому же, по информации канала, трафик из порта ускорился в последнее время — один корабль малой грузоподъемности в трое суток. Как отмечают в сообщении, все суда находятся под контролем Минобороны РФ.

Скриншот сообщения канала

Напомним, Эрдоган заявил, что для возобновления "зернового соглашения" Запад должен выполнить свои обещания.

В то же время оккупанты вывозят херсонское зерно через порты Крыма.

Также в Харьковской области разоблачили фермерку, которая помогала вывозить зерно в РФ.