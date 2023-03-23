РФ втрачає сили у наступі на Бахмут, — генерал Сирський

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський

Командувач Сухопутними військами України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що війська росії не здають своїх спроб захопити місто Бахмут, проте вони зазнають величезних втрат і поступово виснажуються. У цій ситуації українські війська незабаром скористаються своєю перевагою.

Про це Сирський написав у Telegram.

Росіяни втрачають сили під Бахмутом

За словами генерала Сирського, основними силами росії на Бахмутському напрямі є представники ПВК "Вагнер". Незважаючи на відсутність жалості, вони втрачають значні сили та поступово видихаються. Як раніше відбувалося під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом, Українські війська скористаються цією можливістю і вдадуться до дій, зазначив Сирський.

Генерал-полковник також наголосив, що українські війни демонструють надлюдську стійкість, мужність та хоробрість, стоячи на захисті країни під безперервним вогнем супротивника. Він відзначив 93-ту, 10-ту, 57-у та 5-ту бригади, які захищають Україну на сході.

Раніше Сирський повідомив, що штурмові групи армії росії просуваються з околиць до центру Бахмута, проте ЗСУ знищують їх цілодобово.

Нагадаємо, що російські пропагандисти самі потопають у своїх фейках та дезінформації про війну в Україні, зокрема, про Бахмут. Так, нещодавно вони були здивовані, як президент України Володимир Зеленський відвідав місто, якщо його "повністю контролюють росіяни".