Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow РФ втрачає сили у наступі на Бахмут, — генерал Сирський arrow

РФ втрачає сили у наступі на Бахмут, — генерал Сирський

23 березня 2023 10:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Командувач Сухопутними військами України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що війська росії не здають своїх спроб захопити місто Бахмут, проте вони зазнають величезних втрат і поступово виснажуються. У цій ситуації українські війська незабаром скористаються своєю перевагою.

Про це Сирський написав у Telegram

Читайте також:

Росіяни втрачають сили під Бахмутом

За словами генерала Сирського, основними силами росії на Бахмутському напрямі є представники ПВК "Вагнер". Незважаючи на відсутність жалості, вони втрачають значні сили та поступово видихаються. Як раніше відбувалося під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом, Українські війська скористаються цією можливістю і вдадуться до дій, зазначив Сирський.

Генерал-полковник також наголосив, що українські війни демонструють надлюдську стійкість, мужність та хоробрість, стоячи на захисті країни під безперервним вогнем супротивника. Він відзначив 93-ту, 10-ту, 57-у та 5-ту бригади, які захищають Україну на сході.

Раніше Сирський повідомив, що штурмові групи армії росії просуваються з околиць до центру Бахмута, проте ЗСУ знищують їх цілодобово.

ЗСУ

ЗСУ

Нагадаємо, що російські пропагандисти самі потопають у своїх фейках та дезінформації про війну в Україні, зокрема, про Бахмут. Так, нещодавно вони були здивовані, як президент України Володимир Зеленський відвідав місто, якщо його "повністю контролюють росіяни".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

10:29Обстріл гуртожитку на Київщині: кількість загиблих зросла

10:26 В Чорному морі збільшилась кількість ракетоносіїв: скільки "Калібрів" несуть загрозу

10:26 У НБУ розповіли, чи вплине світова банківська криза на Україну

10:21 Угорщина з частиною земель України та ЄС. Що благословили в УЄФА

10:20 Росіяни прагнуть знову захопити Куп'янськ, — британська розвідка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:18 Галущенко розповів, у яких областях можливе відключення світла

10:13 КСУ визнав незаконним стягнення з пенсіонерів-боржників до 50% виплати

10:08 Іран може спровокувати удар з боку Ізраїлю, — ЗМІ

10:00 ​​​​​​​Саакашвілі виганяють з приватної клініки: у чому причина

09:58 Український депутат пояснив президенту МОК Баху недоцільність участі росіян в Олімпіаді-2024

Новина з відео

09:20 Пропагандисти рф на шоу у скабєєвої заплуталися у фейках про Бахмут: що розповідають

Новина з відео

06:15 Коли Благовіщення 2023: дата, традиції та головні заборони свята

Новина з відео

23:56 Загроза ядерного конфлікту не минула, а зросла, — Медведєв

Новина з відео

20:50 Коли буде зрозуміло, чи вийде Ярмоленко проти збірної Англії

Новина з відео

20:24Усі удари росії отримають як військову, так і політичну та юридичну відповідь, — Зеленський

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:49 Зеленський присвоїв Харкову звання "Місто-герой України"

Новина з відео

19:06 Військові отримали перший комплекс дронів-розвідників "ШАРК" та показали його у роботі

Новина з відео

18:30 Україна розраховує, що Данія стане частиною повітряної коаліції, — Шмигаль

Новина з відео

18:08 Схеми на пів мільярда: ексочільнику Фонду держмайна оголосили підозру

Ексклюзив

17:00В Одесі коні лікують та заспокоюють душу: іпотерапія для військовослужбовців ВМС ЗСУ

Новина з фото

06:45 Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:13Аналітики оцінили максимальну вартість валюти у 2023-му

20:15 Актори студії "Квартал 95" розповіли про свої улюблені українські міста

Ексклюзив

17:49"Шахеди" на Київщині: наслідки нічної ворожої атаки у Ржищеві

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:20Тепер м'яч на боці Китаю: експерт підбив підсумки візиту Сі Цзіньпіня до росії

Ексклюзив

17:00В Одесі коні лікують та заспокоюють душу: іпотерапія для військовослужбовців ВМС ЗСУ

14:48В Україні поновили реєстрацію на фіндопомогу у 16 тис. грн: як отримати

14:09Бізнесу заборонять використання у брендах і товарах символів війни: деталі законопроєкту

Новина з фото

12:33Одіозна блогерка запросила гроші за рекламу благодійного концерту: бурхлива реакція соцмереж

Актуальне по темі

None 23 Березень 10:29

Обстріл гуртожитку на Київщині: кількість загиблих зросла

None 23 Березень 10:26

В Чорному морі збільшилась кількість ракетоносіїв: скільки "Калібрів" несуть загрозу

None 23 Березень 10:28

У НБУ розповіли, чи вплине світова банківська криза на Україну

None 23 Березень 10:19

Угорщина з частиною земель України та ЄС. Що благословили в УЄФА

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB