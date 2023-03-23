РФ теряет силы в наступлении на Бахмут, — генерал Сырский

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский

Командующий Сухопутными войсками Украины, генерал-полковник Александр Сырский заявил, что войска рф не сдают своих попыток захватить город Бахмут, однако они несут огромные потери и постепенно истощаются. В этой ситуации украинские войска скоро воспользуются своим преимуществом.

Об этом Сырский написал в Telegram.

Россияне теряют силы под Бахмутом

По словам генерала Сырского, основными силами рф на Бахмутском направлении являются представители ЧВК "Вагнер". Несмотря на отсутствие жалости, они теряют значительные силы и постепенно выдыхаются. Как ранее происходило под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском, Украинские войска воспользуются этой возможностью и предпримут действия, отметил Сырский.

Генерал-полковник также подчеркнул, что украинские войны демонстрируют сверхчеловеческую стойкость, мужество и храбрость, стоя на защите страны под непрерывным огнем противника. Он отметил 93-ю, 10-ю, 57-ю и 5-ю бригады, которые защищают Украину на востоке.

Ранее Сырский сообщил, что штурмовые группы армии рф продвигаются из окрестностей в центр Бахмута, однако ВСУ уничтожают их круглые сутки.

Напомним, что российские пропагандисты сами утопают в своих фейках и дезинформации о войне в Украине, в частности, о Бахмуте. Так, недавно они были сильно удивлены, как президент Украины Владимир Зеленский посетил город, если его "полностью контролируют россияне".