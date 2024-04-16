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РФ залучає до лав своєї армії людей із залежностями, — ЦНС

16 квітня 2024 15:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
РФ залучає до лав своєї армії людей із залежностями, — ЦНС
Російські окупанти. Фото ілюстративне: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські окупанти намагаються усіма зусиллями поповнити лави своєї армії. Так, до війська ворог почав залучати військових, які мають залежність від наркотиків та алкоголю. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

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"Акцент робиться на тих верствах населення, втрати серед яких не будуть мати соціальний ефект у самій РФ. До прикладу у Чечні  на війну в Україну забирають за вживання алкоголю та наркотиків", — написали у спротиві, говорячи про людей, якими окупанти поповнюють лави свого війська. 

Зазначається, що таких чоловіків, які мають певні залежності, відправляють на війну в Україну за "усним наказом" глави Чечні Рамзана Кадирова. 

армія РФ
Скриншот допису

Нагадаємо, за даними ЗМІ, РФ готується до масштабного наступу на Україну з чотирьох напрямків.

Незадовго до цього керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут оцінив готовність Києва до ймовірного повторного наступу росіян

До слова, в ISW проаналізували, чи зможе РФ захопити Часів Яр до 9 травня.

війна
росіяни
армія
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Чеченська республіка
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