РФ залучає до лав своєї армії людей із залежностями, — ЦНС

Російські окупанти. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські окупанти намагаються усіма зусиллями поповнити лави своєї армії. Так, до війська ворог почав залучати військових, які мають залежність від наркотиків та алкоголю.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Акцент робиться на тих верствах населення, втрати серед яких не будуть мати соціальний ефект у самій РФ. До прикладу у Чечні на війну в Україну забирають за вживання алкоголю та наркотиків", — написали у спротиві, говорячи про людей, якими окупанти поповнюють лави свого війська.

Зазначається, що таких чоловіків, які мають певні залежності, відправляють на війну в Україну за "усним наказом" глави Чечні Рамзана Кадирова.

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Нагадаємо, за даними ЗМІ, РФ готується до масштабного наступу на Україну з чотирьох напрямків.

Незадовго до цього керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут оцінив готовність Києва до ймовірного повторного наступу росіян.

До слова, в ISW проаналізували, чи зможе РФ захопити Часів Яр до 9 травня.