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В ISW проаналізували, чи зможе РФ захопити Часів Яр до 9 травня

15 квітня 2024 09:32
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Козюк Тетяна
редактор
В ISW проаналізували, чи зможе РФ захопити Часів Яр до 9 травня
Російські військові. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські війська навряд чи зможуть захопити Часів Яр на Донеччині до Дня Перемоги 9 травня. Однак, РФ, користуючись нестачею боєприпасів та систем протиповітряної оборони в ЗСУ, не полишатиме спроб окупувати населений пункт.

Про це йдеться у звіті ISW.

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Чи зможе РФ захопити Часів Яр до 9 травня

Як розповіли в ISW, армія РФ наразі досягла лише східної частини району поблизу Часового Яру. Кажуть, російське військове командування переконане, що окупантам під силу захопити населений пункт швидшими темпами ніж Бахмут чи Авдіївку.

"Однак російське командування постійно ставить нереалістичні цілі щодо просування росіян, і російський мілблогер висловив надію, що російські сили зможуть просто увійти в Новий мікрорайон на південному сході Часового Яру до 9 травня", — йдеться у повідомленні. 

Разом з тим, за словами аналітиків, росіяни намагаються скористатися критичною нестачею артилерії та ППО у ЗСУ. Тож, загалом зможуть просунутися швидше, ніж у попередніх випадках. 

"Російське військове командування, ймовірно, продовжуватиме зусилля проти Часів Яр, доки зусилля не досягнуть кульмінації", — кажуть в ISW.

Нагадаємо, станом на зараз ситуація в районі міста Часів Яр залишається складною, але контрольованою. Російські загарбники неодноразово намагалися прорвати українську оборону в цьому районі.

Водночас, аналітики ISW пояснили, чому захоплення Часового Яру не допоможе росіянам.

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росіяни
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Кремль
війна в Україні
Олександр Сирський
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