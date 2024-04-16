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РФ привлекает в ряды своей армии людей с зависимостями, — ЦНС

16 апреля 2024 15:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
РФ привлекает в ряды своей армии людей с зависимостями, — ЦНС
Российские оккупанты. Фото иллюстративное: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские оккупанты пытаются всеми усилиями пополнить ряды своей армии. Так, к войску врага начал привлекать военных, имеющих зависимость от наркотиков и алкоголя.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Акцент делается на тех слоях населения, потери среди которых не будут иметь социальный эффект в самой РФ. К примеру, в Чечне на войну в Украину забирают за употребление алкоголя и наркотиков", — написали в сопротивлении, говоря о людях, которыми оккупанты пополняют ряды своего войска.

Отмечается, что таких мужчин, имеющих определенные зависимости, отправляют на войну в Украину по "устному приказу" главы Чечни Рамзана Кадырова.

армия РФ
Скриншот сообщения

Напомним, по данным СМИ, РФ готовится к масштабному наступлению на Украину по четырем направлениям.

Незадолго до этого руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут оценил готовность Киева к вероятному повторному наступлению россиян.

К слову, в ISW проанализировали, сможет ли РФ захватить Часов Яр до 9 мая.

война
россияне
армия
оккупанты
Чеченская республика
война в Украине

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