РФ привлекает в ряды своей армии людей с зависимостями, — ЦНС

Российские оккупанты. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские оккупанты пытаются всеми усилиями пополнить ряды своей армии. Так, к войску врага начал привлекать военных, имеющих зависимость от наркотиков и алкоголя.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Как РФ пополняет ряды своей армии

"Акцент делается на тех слоях населения, потери среди которых не будут иметь социальный эффект в самой РФ. К примеру, в Чечне на войну в Украину забирают за употребление алкоголя и наркотиков", — написали в сопротивлении, говоря о людях, которыми оккупанты пополняют ряды своего войска.

Отмечается, что таких мужчин, имеющих определенные зависимости, отправляют на войну в Украину по "устному приказу" главы Чечни Рамзана Кадырова.

Скриншот сообщения

Напомним, по данным СМИ, РФ готовится к масштабному наступлению на Украину по четырем направлениям.

Незадолго до этого руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут оценил готовность Киева к вероятному повторному наступлению россиян.

К слову, в ISW проанализировали, сможет ли РФ захватить Часов Яр до 9 мая.