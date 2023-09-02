РФ вводит "основы военной подготовки" для школьников в оккупированном Крыму

В школах Крыма будет факультатив: "основы военной подготовки". Фото: Google

С началом нового учебного года для детей оккупированного Крыма вводится еще одна дисциплина — основы военной подготовки.

Об этом в Telegram сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По сообщению Дмитрия Лубинца для учеников 5 — 9 классов добавили факультатив — "основы военной подготовки", а для школьников старшей школы этот курс добавили в программу ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности).

"Для этого 25 крымских учителей уже прошли курсы строевой подготовки, тактической медицины, их учили собирать-разбирать автоматы, организовывать быт в полевом лагере, обращаться со средствами индивидуальной защиты и радиологической, химической и биологической защиты", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что для детей 10 — 11 классов в образовательные заведения поступили учебники по истории с пропагандистским разделом о войне в Украине и "героизации" российских военных.

Омбудсмен считает, что цель агрессора — лишить детей возможности проявлять украинскую идентичность. Такие действия являются проявлением геноцида и одной из форм принуждения к дальнейшей службе в русской армии.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в рамках бизнес-форума Европейского дома Амброзетти в Италии высказал мнение, что вопрос деоккупации Крыма может быть решен через дипломатические или военные каналы. Впрочем, все будет зависеть от действий агрессора.

Зеленский отметил важность возвращения Крыма, Донбасса и других регионов для достижения долгожданного мира в Украине и Европе. Глава Украины также заявил, что Киев, подобно другим мировым государствам, не считает российское присутствие в этих регионах законным.