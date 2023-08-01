Вражеские БпЛА направляются к границе: когда ждать угрозы

Беспилотник в воздухе. Фото: google.com

Вечером, 1 августа, обнаружен пуск беспилотников в сторону Украины. Также известно примерное время прибытия.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

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Угроза враждебных БПЛА вечером 1 августа

Обновлено 23:08. Воздушные силы предупреждают о запуске БпЛА типа "Shahed".

Источник: t.me/kpszsu

Также сообщают о времени пересечения воздушного пространства Украины. Так, по словам ПС, это произойдет после полуночи.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 23:11. В настоящее время воздушная тревога объявлена в Харьковской и Донецкой областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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Напомним, что в Украине вечером 1 августа объявляли масштабную воздушную тревогу. Была угроза ракетных обстрелов по всей территории Украины.

Также мы сообщали, что этой ночью враг снова гатил по Украине. Больше всего досталось Харькову. РФ атаковала город ракетами и дронами-камикадзе. Зафиксировано попадание по общежитию. Известно об одном пострадавшем.

Добавим, что на прошлой неделе спасатели совершили 8 600 выездов, во время которых ликвидировали более 1300 пожаров, вызванных обстрелами. Зафиксировано около 500 обстрелов населенных пунктов в 16 областях.