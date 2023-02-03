РФ запустила фейк про залучення українських дітей до порнографічних відео

Окупанти почали по-новому залякувати українців

Росія запустила інформаційно-психологічну операцію про нібито використання в російській порноіндустрії викраденого в Україні хлопчика. З'ясувалося, що дитина народилася і живе в росії, працює моделлю і рекламує одяг.

Про це повідомила Національна поліція України.

Деталі

Поліцейські встановили, що перше повідомлення про нібито продаж викрадених в Україні дітей для "інтимних зустрічей" у рф з’явилося саме на одному із закритих російських Telegram-каналів. Після цього його поширили низка українських ресурсів, а з першоджерела ця інформація була видалена.

У мережі з'явилася інформація про дитину, яку нібито хотіли використати у зйомці відео сексуального характеру. Співробітники кіберполіції та оперативних служб проаналізували опублікований у мережі Інтернет контент і з’ясували, що дитина, яку "продавали" для інтимних зустрічей, насправді народилася і живе в росії, працює моделлю і рекламує одяг. Фото дитини розміщені у вільному доступі, тож будь-хто міг використати його для створення бажаного контенту.

"Нацполіція вкотре наголошує, що російська федерація всіма можливими способами намагається дестабілізувати ситуацію в Україні. І чергова провальна ІПСО окупантів – яскраве тому підтвердження", — додали в Нацполіції.

Що передувало

Вчора український омбудсман Дмитро Лубінець опублікував інформацію в Telegram, що нібито росіяни викрадають українських дітей для зйомки відео сексуального характеру.

"Із Telegram-каналів стало відомо, що росіяни викрадають українських дітей і знімають з ними відео сексуального характеру. "Розцінки" сягають сотні тисяч рублів. Наприклад, за хлопчика, який "скоро піде до школи", пропонують 250 тис. рублів (130 тис. грн). У листуванні вказано, що діти з України та не мають родичів. Неможливо словами описати весь спектр емоцій. Російська федерація підступно викрадає, вбиває, депортує та ґвалтує наших дітей. Як взагалі таке можливо в сучасному світі?!", — написав Лубінець у Telegram.

Нагадаємо, у Луганській області окупанти змушують віддавати дітей до "кадетського" корпусу.

Також ми писали, що у населених пунктах Каховського району Херсонської області російські окупанти забороняють школярам навчатися за українською програмою. Тим часом у Скадовському районі в дитячих садках росіяни розгорнули польові госпіталі.