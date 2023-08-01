В результате обстрела Херсона, погиб молодой врач в свой первый рабочий день

Последствия обстрела Херсона. Фото: МВД Украины

Во вторник, около 11:00 российские войска обстреляли больницу в Херсоне. В результате обстрела погиб молодой врач и ранена медсестра.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Известно, что на момент обстрела для врача был первый день работы после завершения интернатуры. Кроме того, атака привела к разрушениям на двух этажах больницы, и теперь идут работы по расчистке завалов.

Официальные представители области заявили, что идет уточнение по поводу числа пострадавших и ущерба. Было подтверждено, что помимо ущерба больнице, пострадали также автомобили.

По словам руководителя Херсонской областной администрации Александра Прокудина, обстрелы затронули и жилые районы города.

Обстрел Херсона. Фото: МВД Украины





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Напомним, сегодня, 31 июля, российские оккупанты обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области. Вражеские ракеты попали в многоэтажку и учебное заведение.

Также мы писали, что российские оккупанты продолжают террор мирного населения. Так, 31 июля утром из-за обстрелов в Херсоне погиб гражданский.