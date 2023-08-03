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Волонтер из Норвегии попал под вражеский обстрел в Херсоне

3 августа 2023 20:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Волонтер из Норвегии попал под вражеский обстрел в Херсоне
Российский оккупант. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В четверг, 3 августа, российские войска снова обстреляли Херсон. Под вражеский обстрел попал волонтер из Норвегии.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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В сообщении указывается, что около 16:50 армия РФ атаковала центр города. При этом ранения легкой степени получил волонтер. Его доставили в местную больницу.

"Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. Его жизни пока ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Стоит уточнить, что утром 3 августа российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. В частности, террористы попали по общественному транспорту. В результате атаки три человека получили ранения.

Херсон
Сообщение Херсонской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, что во вторник, 1 августа, около 11:00 российские войска обстреляли больницу в Херсоне. В результате обстрела погиб молодой врач и ранена медсестра.

Известно, что на момент обстрела для врача был первый день работы после завершения интернатуры. Кроме того, атака привела к разрушениям на двух этажах больницы, и теперь идут работы по расчистке завалов.

Кроме того, 31 июля российские террористы с самого утра обстреливали Херсон. В результате террористической атаки 4 человека погибли, еще 17 пострадали. Самой молодой травмированной девушке всего 16 лет. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

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