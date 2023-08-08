Повітряна тривога вночі 8 серпня: в яких областях загроза балістики

РФ знову намагається ударити по Україні: в яких областях загроза балістики
Вночі, 8 серпня, російські окупанти знову намагаються завдати удару по Україні. У низці східних областей оголосили повітряну тривогу. Є загроза балістики.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога вночі 8 серпня
Оновлено 00:39. У низці східних областей України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння.
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Нагадаємо, що вчора, 7 серпня, близько 12:20 в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Була небезпека балістики.
Також ми писали, що вночі, 7 серпня, в Україні було оголошено повітряну тривогу. "Почервоніло" чимало областей країни. Переважно на сході країни. Була загроза застосування балістичного озброєння.