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РФ знову намагається ударити по Україні: в яких областях загроза балістики

8 серпня 2023 00:36
оновлено: 00:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога вночі 8 серпня: в яких областях загроза балістики
Ракета летить у небі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 8 серпня, російські окупанти знову намагаються завдати удару по Україні. У низці східних областей оголосили повітряну тривогу. Є загроза балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога вночі 8 серпня

Оновлено 00:39. У низці східних областей України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння.

Оновлюється...

Нагадаємо, що вчора, 7 серпня, близько 12:20 в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Була небезпека балістики.

Також ми писали, що вночі, 7 серпня, в Україні було оголошено повітряну тривогу. "Почервоніло" чимало областей країни. Переважно на сході країни. Була загроза застосування балістичного озброєння.

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