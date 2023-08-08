Воздушная тревога ночью 8 августа: в каких областях угроза баллистики

Ракета летит в небе. Фото: google.com

Ночью, 8 августа, российские оккупанты снова пытаются нанести удар по Украине. В ряде восточных областей объявили воздушную тревогу. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога ночью 8 августа

Обновлено 00:39. В ряде восточных областей Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения.

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Напомним, что вчера, 7 августа, около 12:20 в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Была опасность баллистики.

Также мы писали, что ночью, 7 августа, в Украине была объявлена воздушная тревога. "Покраснело" немало областей страны. Преимущественно на востоке страны. Была угроза применения баллистического вооружения.