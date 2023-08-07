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Україною шириться повітряна тривога: які регіони в небезпеці

7 серпня 2023 02:09
оновлено: 02:30
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Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога вночі 7 серпня: чим та які області може атакувати РФ
Повітряна тривога. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 7 серпня, в Україні оголошено повітряну тривогу. "Почервоніло" чимало областей країни. Переважно на сході країни. Є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні вночі 7 серпня

Близько другої ночі 7 серпня в Україні почали оголошувати повітряну тривогу. Є загроза застосування балістичного озброєння.

Наразі мапа повітряних тривог виглядає так:

 02:28:

Почалися відбої у деяких областях. Зокрема, у Харківській, Полтавській, Донецькій та Сумській.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом останнього тижня російські окупанти застосували проти України 65 різних ракет, 178 ударних дронів, із них 87 "шахедів". Більшість цілей було знищено.

За словами Зеленського, Україна вже готується до того, щоб наступний тиждень ще більше посилив нашу країну.

Додамо, що син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.

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