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РФ знову поширює фейки про смерть Залужного

22 червня 2023 18:06
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РФ знову поширює фейки про смерть Залужного
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росіяни знову розкручують в соцмережах ІПСО про "смерть Залужного". Цього разу використали фейковий сайт МЗС.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій.

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Як відомо, росіяни поставили на рекламу допис зі скептичною реакцією на начебто спростування від МЗС України фейків про смерть Залужного. Таким чином вони просувають наратив, що влада бреше українцям і не надає доказів того, що головнокомандувач ЗСУ дійсно живий.

скріншот

скріншот

Фахівці зазначили, що є одразу кілька моментів, які свідчать про те, що це брехня. Перш за все — це помилки в тексті, які притаманні носіям російської мови. Наприклад, замість "ЗСУ" пишуть "ВСУ".

Іншим важливим фактором є те, що така інформація розміщена на фейковому сайті МЗС, хоча справжнє відомство не має стосунку до ЗСУ та точно не публікувало б інформацію про головнокомандувача.

І останній момент — ворог маніпулює інформацією, пишучи про необхідність організації відеомосту з Залужним, адже головнокомандувач уже не раз зʼявлявся на відео, спростовуючи російську брехню.

"Згідно з наявними у нас даними, ворожа пропаганда активно розповсюджує фейк через традиційно порожні сторінки під назвами Pricey position, Stout Pugh, Вернем і Facciojillisv. За даними Центру стратегічних комунікацій, кампанія була запущена 5 червня", — йдеться у повідомленні. 

Українців закликали не ставити лайків та не залишати коментарів російській пропаганді. 

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти активно поширювали інформацію про нібито "тяжке поранення" та навіть "смерть" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вони вкотре зганьбилися та опублікували світлину мертвого окупанта, заявляючи, що це Залужний.

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