РФ снова распространяет фейки о смерти Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: google.com

Россияне снова раскручивают в соцсетях ИПСО о "смерти Залужного". В этот раз использовали фейковый сайт МИД.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций.

Читайте также:

Фейки РФ о смерти Залужного

Как известно, россияне поставили на рекламу сообщение со скептической реакцией на якобы опровержение от МИД Украины фейков о смерти Залужного. Таким образом они продвигают нарратив, что власть лжет украинцам и не дает доказательств того, что главнокомандующий ВСУ действительно жив.

Специалисты отметили, что есть сразу несколько моментов, свидетельствующих о том, что это ложь. Прежде всего, это ошибки в тексте, которые присущи носителям русского языка. К примеру, вместо "ВСУ" пишут "ВСУ".

Другим важным фактором является то, что такая информация размещена на фейковом сайте МИДа, хотя настоящее ведомство не имеет отношения к ВСУ и точно не публиковало бы информацию о главнокомандующем.

И последний момент — враг манипулирует информацией, пишу о необходимости организации видеомоста с Залужным, ведь главнокомандующий уже не раз появлялся на видео, опровергая российскую ложь.

"Согласно имеющимся у нас данным, враждебная пропаганда активно распространяет фейк через традиционно пустые страницы под названиями Pricey position, Stout Pugh, Вернем и Facciojillisv. По данным Центра стратегических коммуникаций, кампания была запущена 5 июня", — говорится в сообщении.

Украинцев призвали не ставить ругательств и не оставлять комментарии российской пропаганде.

Напомним, ранее российские пропагандисты активно распространяли информацию о якобы "тяжелом ранении" и даже "смерти" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Они в очередной раз опозорились и опубликовали фотографию мертвого оккупанта, заявляя, что это Залужный.