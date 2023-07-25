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Rheinmetall объявил о передаче Украине систем ПВО Skynex

25 июля 2023 18:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Rheinmetall объявил о передаче Украине систем ПВО Skynex
Система ПВО Skynex. Фото: Rheinmetall
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о передаче Украине двух систем противовоздушной обороны Skynex. Страна получит ее во второй половине 2023 года.

Об этом сообщает Rheinmetall.

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ПВО Skynex для Украины

Оборонный концерн Rheinmetall рассказал о своих поставках систем противовоздушной обороны в Украину. Успех 35-мм зенитного танка Gepard показал свою эффективность пушечной ПВО.

Rheinmetall похвалил работу современной установки Skynex. Она также является пушечной системой. Оборонный концерн рассказал, что она предназначена для операций ПВО очень близкого радиуса действия, где управляемые ракеты малоэффективны.

"Использование программируемых 35-мм боеприпасов Ahead, разработанных компанией Rheinmetall именно для этой цели, обходится значительно дешевле, чем сопоставимые системы на базе управляемых ракет", — говорится в сообщении.

К тому же невозможно влиять или отклонять 35-мм снаряды средствами радиоэлектронного противодействия.

Концерн заявил, что во второй половине 2023 года передаст Украине две современные системы ПВО Skynex вместе с боеприпасами воздушного подрыва. Их установят на военные грузовики Rheinmetall HX 8x8.

Напомним, отзывы украинских бойцов о немецком оружии очень положительны. Им удается осваивать и уникально использовать военную технику, передаваемую Германией.

Также мы писали, что компания Rheinmetall из Германии планирует открыть завод бронетехники в Украине в течение следующих 12 недель. Она отвергает обеспокоенность других западных оборонных компаний об увеличении присутствия в государстве, в котором идет война.

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