Річниця визволення Балаклії: Залужний показав, як це було

Звільнення Балаклії. Фото: скриншот з відео

8-го вересня в Україні відзначають річницю визволення Балаклії Харківської області від російських окупантів. Цей успіх дозволив налагодити наступальні дії на Куп’янськ.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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8-го вересня 2022 року під час першого етапу Слобожанської наступальної операції наші воїни повернули місто під контроль України.

"Балаклія була важливим вузлом комунікацій на півдні Харківської області, а її деокупація створила сприятливі умови для розвитку наступу на Куп’янськ", — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

За його словами до звільнення міста від окупантів залучали різні підрозділи Збройних Сил.

"Наступальні дії будувалися на взаємодії танкових, механізованих і легких моторизованих підрозділів за активної підтримки далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Після прориву ворожої оборони успіх розвивали мобільні рейдові групи", — розповів Залужний.

Нагадаємо, ексдиректор ЦРУ назвав умову, за якої ЗСУ зможуть знищити російські війська.

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