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Річниця визволення Балаклії: Залужний показав, як це було

8 вересня 2023 16:17
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Валерія Пержун
редактор
Річниця визволення Балаклії: Залужний показав, як це було
Звільнення Балаклії. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

8-го вересня в Україні відзначають річницю визволення Балаклії Харківської області від російських окупантів. Цей успіх дозволив налагодити наступальні дії на Куп’янськ.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

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8-го вересня 2022 року під час першого етапу Слобожанської наступальної операції наші воїни повернули місто під контроль України. 

"Балаклія була важливим вузлом комунікацій на півдні Харківської області, а її деокупація створила сприятливі умови для розвитку наступу на Куп’янськ", — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

За його словами до звільнення міста від окупантів залучали різні підрозділи Збройних Сил. 

"Наступальні дії будувалися на взаємодії танкових, механізованих і легких моторизованих підрозділів за активної підтримки далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Після прориву ворожої оборони успіх розвивали мобільні рейдові групи", — розповів Залужний.

Нагадаємо, ексдиректор ЦРУ назвав умову, за якої ЗСУ зможуть знищити російські війська.

Також Столтенберг оцінив контрнаступ ЗСУ: поступово завойовують позиції.

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