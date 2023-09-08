Річниця визволення Балаклії: Залужний показав, як це було
8-го вересня в Україні відзначають річницю визволення Балаклії Харківської області від російських окупантів. Цей успіх дозволив налагодити наступальні дії на Куп’янськ.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Що відомо про звільнення Балаклії
8-го вересня 2022 року під час першого етапу Слобожанської наступальної операції наші воїни повернули місто під контроль України.
"Балаклія була важливим вузлом комунікацій на півдні Харківської області, а її деокупація створила сприятливі умови для розвитку наступу на Куп’янськ", — зазначив головнокомандувач ЗСУ.
За його словами до звільнення міста від окупантів залучали різні підрозділи Збройних Сил.
"Наступальні дії будувалися на взаємодії танкових, механізованих і легких моторизованих підрозділів за активної підтримки далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Після прориву ворожої оборони успіх розвивали мобільні рейдові групи", — розповів Залужний.
Нагадаємо, ексдиректор ЦРУ назвав умову, за якої ЗСУ зможуть знищити російські війська.
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