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Українські військові підняли прапор в населених пунктах у "сірій зоні" Харківської області

7 вересня 2023 13:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські військові підняли прапор в населених пунктах у "сірій зоні" Харківської області
Українські військові підіймають прапор у населеному пункті Харківської області. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські бійці "Сталевого Кордону" Гвардії наступу підняли прапор в населених пунктах у "сірій зоні" Харківської області. Йдеться про Строївку та Тополі. 

Про це повідомляє МВС.

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Прапор України у "сірій зоні" Харківської області

У МВС розповіли, що Строївка та Тополі знаходяться на кордоні з Росією у так званій "сірій зоні".

"Після деокупації Харківської області, заходити на цю територію було небезпечно через замінування, але зараз прикордонники проклали шлях та підняли Державний Прапор України!" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Збройних силах України офіційно підтвердили підняття українського прапора на лівому березі тимчасово окупованої Херсонської області.

Також ми писали, що 24 серпня, в День Незалежності України волонтери провели цікаву операцію. У Херсоні вони підняли в небо величезний український прапор та запустили на тимчасово окуповану територію.

Додамо, 23 серпня, у День Державного прапора України, бійці 47 окремої механізованої бригади встановили синьо-жовтий стяг у селі Роботине Запорізької області.

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