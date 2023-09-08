Годовщина освобождения Балаклеи: Залужный показал, как это было
8 сентября в Украине отмечают годовщину освобождения Балаклеи Харьковской области от российских оккупантов. Этот успех позволил наладить наступательные действия на Купянск.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Что известно об увольнении Балаклеи
8 сентября 2022 года во время первого этапа Слобожанской наступательной операции наши воины вернули город под контроль Украины.
"Балаклея была важным узлом коммуникаций на юге Харьковской области, а ее деоккупация создала благоприятные условия для развития наступления на Купянск ", — отметил главнокомандующий ВСУ.
По его словам, к освобождению города от оккупантов привлекали различные подразделения Вооруженных Сил.
"Наступательные действия строились на взаимодействии танковых, механизированных и легких моторизованных подразделений при активной поддержке дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня. После прорыва вражеской обороны успех развивали мобильные рейдовые группы", — рассказал Залужный.
Напомним, эксдиректор ЦРУ назвал условие, при котором ВСУ смогут уничтожить российские войска.
Также Столтенберг оценил контрнаступление ВСУ: постепенно завоевывают позиции.