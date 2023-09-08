Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Годовщина освобождения Балаклеи: Залужный показал, как это было arrow

Годовщина освобождения Балаклеи: Залужный показал, как это было

8 сентября 2023 16:17
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Годовщина освобождения Балаклеи: Залужный показал, как это было
Освобождение Балаклеи. Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

8 сентября в Украине отмечают годовщину освобождения Балаклеи Харьковской области от российских оккупантов. Этот успех позволил наладить наступательные действия на Купянск.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Читайте также:

Что известно об увольнении Балаклеи

8 сентября 2022 года во время первого этапа Слобожанской наступательной операции наши воины вернули город под контроль Украины.

"Балаклея была важным узлом коммуникаций на юге Харьковской области, а ее деоккупация создала благоприятные условия для развития наступления на Купянск ", — отметил главнокомандующий ВСУ.

По его словам, к освобождению города от оккупантов привлекали различные подразделения Вооруженных Сил.

"Наступательные действия строились на взаимодействии танковых, механизированных и легких моторизованных подразделений при активной поддержке дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня. После прорыва вражеской обороны успех развивали мобильные рейдовые группы", — рассказал Залужный.

Напомним, эксдиректор ЦРУ назвал условие, при котором ВСУ смогут уничтожить российские войска.

Также Столтенберг оценил контрнаступление ВСУ: постепенно завоевывают позиции.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

None

Инфекции, врачи на оккупированных территориях и работа во время войны. Эксклюзив с министром Ляшко

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз