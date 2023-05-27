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Резніков особисто випробував український всюдихід "Богун": вражаюче відео

27 травня 2023 09:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Резніков особисто випробував український всюдихід "Богун": вражаюче відео
Міністр оборони Олексій Резніков на всюдиході "Богун". Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міністр оборони України Олексій Резніков випробував український всюдихід "Богун". Кілька таких машини вже воюють на фронті.

Відповідне відео Олексій Резніков опублікував у своїх соцмережах. 

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"Я в захваті! Висококласна автівка. Кажу не як міністр оборони, а як активний учасник чемпіонатів України з трофі-рейдів (перегонів по бездоріжжю)", — йдеться у дописі міністра оборони. 

Резніков розповів, що "Богуни" були належним чином модифіковані для виконання конкретних завдань і можуть виконувати роль транспортного засобу для перевезення військ, автомобіля швидкої допомоги тощо. Два таких автомобілі вже воюють в різних підрозділах української армії.

Він також пояснив різницю та особливості виготовлення такої техніки для різних підрозділів.

"Спеціально для десантників і штурмовиків зробили "Богун" типу "кабріолет", де прибрали кабіну і замість цього обладнали місця для особового складу, зробивши десантну машину", — навів приклад Резніков.

Він також додав, що інші підрозділи випробовують цю техніку, встановлюють різне озброєння для використання під час бойових дій. Є навіть версія медичного евакуатора.

Нагадаємо, нещодавно представники Міноборони та Верховної Ради України перевірили в польових умовах вітчизняні танки "Оплот". За результатами перевірки було ухвалене рішення про замовлення танків для потреб ЗСУ.

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