Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Рік відплати триває": в ЗСУ анонсували неприємні новини для окупантів 24 серпня arrow

"Рік відплати триває": в ЗСУ анонсували неприємні новини для окупантів 24 серпня

31 липня 2023 12:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Рік відплати триває": в ЗСУ анонсували неприємні новини для окупантів 24 серпня
Вибухи на нафтобазі у Бєлгороді 31 березня. Ілюстративне фото: рос.ЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У СтратКомі ЗСУ показали відео, в якому попереджують російських окупантів про розплату за те, як через них кожного дня страждає український народ. До Дня Незалежності України на Росію можуть чекати дуже неприємні "сюрпризи".

Відновідний мультфільм опублікували у пресслужбі відомства.

Читайте також:

Помста для окупантів

"Рік відплати триває. Дати змінюються. А результат залишається — біль і трагедія окупантів", — наголосили у повідомленні.

Що зображено на відео

В анімації можна побачити, як сумний хлопчик з України, який втратив свій дім через Росію, створив зі свого малюнку, де зображена його сім'я, паперовий літак, який він запускає в бік РФ.

Маленький літак перетворюється у велику армію дронів, яка завдає ударів по військових об'єктах окупантів по всій території Росії.  

Нагадаємо, відсутність реакції Росії на удар України по Чонгарському мосту є помітним перегином у російському висвітленні війни. Це може свідчити про те, що Кремль наказав своїм мілблогерам замовчувати деякі теми.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз