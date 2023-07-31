"Рік відплати триває": в ЗСУ анонсували неприємні новини для окупантів 24 серпня

Вибухи на нафтобазі у Бєлгороді 31 березня. Ілюстративне фото: рос.ЗМІ

У СтратКомі ЗСУ показали відео, в якому попереджують російських окупантів про розплату за те, як через них кожного дня страждає український народ. До Дня Незалежності України на Росію можуть чекати дуже неприємні "сюрпризи".

Відновідний мультфільм опублікували у пресслужбі відомства.

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"Рік відплати триває. Дати змінюються. А результат залишається — біль і трагедія окупантів", — наголосили у повідомленні.

Що зображено на відео

В анімації можна побачити, як сумний хлопчик з України, який втратив свій дім через Росію, створив зі свого малюнку, де зображена його сім'я, паперовий літак, який він запускає в бік РФ.

Маленький літак перетворюється у велику армію дронів, яка завдає ударів по військових об'єктах окупантів по всій території Росії.

Нагадаємо, відсутність реакції Росії на удар України по Чонгарському мосту є помітним перегином у російському висвітленні війни. Це може свідчити про те, що Кремль наказав своїм мілблогерам замовчувати деякі теми.