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"Год возмездия продолжается": в ВСУ анонсировали неприятные новости для оккупантов 24 августа

31 июля 2023 12:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Год возмездия продолжается": в ВСУ анонсировали неприятные новости для оккупантов 24 августа
Взрывы на нефтебазе в Белгороде 31 марта. Иллюстративное фото: рос.СМИ
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В Страткоме ВСУ показали видео, в котором предупреждают российских оккупантов о расплате за то, как из-за них каждый день страдает украинский народ. Ко Дню Независимости Украины Россию могут ожидать очень неприятные "сюрпризы".

Мультфильм был опубликован в пресс-службе ведомства.

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"Год возмездия продолжается. Даты меняются. А результат остается — боль и трагедия оккупантов", — отметили в сообщении.

Что изображено на видео

В анимации можно увидеть, как грустный мальчик из Украины, потерявший свой дом из-за России, создал из своего рисунка, где изображена его семья, бумажный самолет, который он запускает в сторону РФ.

Маленький самолет превращается в большую армию дронов, которая наносит удары по военным объектам оккупантов по всей территории России.

Напомним, отсутствие реакции России на удар Украины по Чонгарскому мосту является заметным перегибом в российском освещении войны. Это может свидетельствовать о том, что Кремль приказал своим милблогерам замалчивать некоторые темы.

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