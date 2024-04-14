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Рішення Німеччини щодо Patriot може стати прикладом для інших країн

14 квітня 2024 13:54
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Рішення Німеччини щодо Patriot може стати прикладом для інших країн
Комплекс Patriot. Фото: vecer.mk
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У суботу, 13 квітня, Міністерство оборони ФРН заявило, що терміново передасть Україні додатковий комплекс Patriot для захисту від ракетних атак Росії. Це рішення може стати взірцем для інших партнерів.

Про це заявив політичний аналітик Петро Олещук в ефірі телемарафону.

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Політолог заявив, що зараз системи ППО критично важливі для України. Й Україна неодноразово зверталася до країн Європи з проханням надати допомогу у сфері протиповітряної оборони.

"Це приклад. В тому числі і для США, які є виробником і основним експлуатантом систем Patriot. Для України ці системи життєво важливі, тому що від російських балістичних ракет ефективною зброєю є лише вони", — підкресли Олещук.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що Україна працює над отриманням додаткової системи IRIS-T від Німеччини.

Раніше ми писали, що Зеленський подякував Шольцу за постачання ще однієї системи Patriot в Україну.

Німеччина
військова допомога
Україна
військова техніка
ППО
війна в Україні

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