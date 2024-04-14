Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Решение Германии по Patriot может стать примером для других стран arrow

Решение Германии по Patriot может стать примером для других стран

14 апреля 2024 13:54
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Решение Германии по Patriot может стать примером для других стран
Комплекс Patriot. Фото: vecer.mk
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В субботу, 13 апреля, Министерство обороны ФРГ заявило, что срочно передаст Украине дополнительный комплекс Patriot для защиты от ракетных атак России. Это решение может стать примером для других партнеров.

Об этом заявил политический аналитик Петр Олещук в эфире телемарафона.

Читайте также:

Какой пример подала Германия

Политолог заявил, что сейчас системы ПВО критически важны для Украины. И Украина неоднократно обращалась в страны Европы с просьбой оказать помощь в сфере противовоздушной обороны.

"Это пример. В том числе и для США, которые являются производителем и основным эксплуатантом систем Patriot. Для Украины эти системы жизненно важны, потому что от российских баллистических ракет эффективным оружием являются только они", — подчеркнул Олещук.

Зеленский заявил, что Украина работает над получением дополнительной системы IRIS-T от Германии.

Ранее мы писали, что Зеленский поблагодарил Шольца за поставку еще одной системы Patriot в Украину.

Германия
военная помощь
Украина
военная техника
ПВО
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины