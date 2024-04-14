Решение Германии по Patriot может стать примером для других стран

Комплекс Patriot. Фото: vecer.mk

В субботу, 13 апреля, Министерство обороны ФРГ заявило, что срочно передаст Украине дополнительный комплекс Patriot для защиты от ракетных атак России. Это решение может стать примером для других партнеров.

Об этом заявил политический аналитик Петр Олещук в эфире телемарафона.

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Политолог заявил, что сейчас системы ПВО критически важны для Украины. И Украина неоднократно обращалась в страны Европы с просьбой оказать помощь в сфере противовоздушной обороны.

"Это пример. В том числе и для США, которые являются производителем и основным эксплуатантом систем Patriot. Для Украины эти системы жизненно важны, потому что от российских баллистических ракет эффективным оружием являются только они", — подчеркнул Олещук.

Зеленский заявил, что Украина работает над получением дополнительной системы IRIS-T от Германии.

Ранее мы писали, что Зеленский поблагодарил Шольца за поставку еще одной системы Patriot в Украину.