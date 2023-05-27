Риженко розповів, чим корабель "Іван Хурс" важливий для росіян

Середній розвідувальний корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту ВМФ Росії. Фото: російські ЗМІ

Корабель "Іван Хурс" — дуже важливий для Чорноморського флоту РФ. Адже це не просто розвідувальний корабель, він є великою станцією радіоелектронної розвідки і радіоелектронної боротьби.

Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" розповів капітан 1 рангу, голова Українського інституту морського права Андрій Риженко.

Читайте також:

За словами Риженка, судно здійснювало розвідку за системами протиракетної оборони, які були встановлені в Румунії декілька років тому.

"Він отримав пошкодження. Я думаю, за ті дві доби, коли він проходив оці 150 морських миль, які він мав проходити менше доби, його якось закамуфлювали. Очевидно, що він скоріш за все стане в завод і там будуть його ремонтувати", — заявив Риженко.

Пошкодження судна

"Іван Хурс" завели до Севастополя напередодні, при цьому вживалися суворі заходи безпеки. Риженко вказує, що розташування корабля в самому центрі міста є демонстрацією, можливо, з метою показати міць або стійкість військового флоту.

Однак Риженко відзначив одну обставину. Лівий борт корабля не показували, очевидно, саме ця сторона була пошкоджена.

Нагадаємо, в Міноборони РФ поскаржилися, що 24 травня невідомі морські дрони атакували "унікальний" розвідувальний корабель "Іван Хурс". Там стверджують, що всі атаки відбили.

