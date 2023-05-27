Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Риженко розповів, чим корабель "Іван Хурс" важливий для росіян arrow

Риженко розповів, чим корабель "Іван Хурс" важливий для росіян

27 травня 2023 23:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Риженко розповів, чим корабель "Іван Хурс" важливий для росіян
Середній розвідувальний корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту ВМФ Росії. Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Корабель "Іван Хурс" — дуже важливий для Чорноморського флоту РФ. Адже це не просто розвідувальний корабель, він є великою станцією радіоелектронної розвідки і радіоелектронної боротьби.

Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" розповів капітан 1 рангу, голова Українського інституту морського права Андрій Риженко.

Читайте також:

За словами Риженка, судно здійснювало розвідку за системами протиракетної оборони, які були встановлені в Румунії декілька років тому.

"Він отримав пошкодження. Я думаю, за ті дві доби, коли він проходив оці 150 морських миль, які він мав проходити менше доби, його якось закамуфлювали. Очевидно, що він скоріш за все стане в завод і там будуть його ремонтувати", — заявив Риженко.

Пошкодження судна

"Іван Хурс" завели до Севастополя напередодні, при цьому вживалися суворі заходи безпеки. Риженко вказує, що розташування корабля в самому центрі міста є демонстрацією, можливо, з метою показати міць або стійкість військового флоту.

Однак Риженко відзначив одну обставину. Лівий борт корабля не показували, очевидно, саме ця сторона була пошкоджена.

Нагадаємо, в Міноборони РФ поскаржилися, що 24 травня невідомі морські дрони атакували "унікальний" розвідувальний корабель "Іван Хурс". Там стверджують, що всі атаки відбили.
 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB