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Рыженко рассказал, чем корабль "Иван Хурс" важен для россиян

27 мая 2023 23:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Рыженко рассказал, чем корабль "Иван Хурс" важен для россиян
Средний разведывательный корабль "Иван Хурс" Черноморского флота ВМФ России. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Корабль "Иван Хурс" — очень важный для Черноморского флота РФ. Это ведь не просто разведывательный корабль, он является большой станцией радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" рассказал капитан 1 ранга, глава Украинского института морского права Андрей Рыженко.

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По словам Рыженко, судно осуществляло разведку по системам противоракетной обороны, установленным в Румынии несколько лет назад.

"Он получил повреждение. Я думаю, за те двое суток, когда он проходил в эти 150 морских миль, которые он должен был проходить меньше суток, его как-то закамуфлировали. Очевидно, что он скорее всего станет в завод и там будут его ремонтировать", — заявил Рыженко.

Повреждение судна

"Иван Хурс" завели в Севастополь накануне, при этом принимались строгие меры безопасности. Рыженко указывает, что расположение корабля в самом центре города представляет демонстрацию, возможно, с целью показать мощь или устойчивость военного флота.

Однако Рыженко отметил одно обстоятельство. Левый борт корабля не показывали, очевидно, именно эта сторона была повреждена.

Напомним, в Минобороны РФ пожаловались, что 24 мая неизвестные морские дроны атаковали "уникальный" разведывательный корабль "Иван Хурс". Там говорят, что все атаки отбили.

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