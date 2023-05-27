Рыженко рассказал, чем корабль "Иван Хурс" важен для россиян
Корабль "Иван Хурс" — очень важный для Черноморского флота РФ. Это ведь не просто разведывательный корабль, он является большой станцией радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.
Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" рассказал капитан 1 ранга, глава Украинского института морского права Андрей Рыженко.
По словам Рыженко, судно осуществляло разведку по системам противоракетной обороны, установленным в Румынии несколько лет назад.
"Он получил повреждение. Я думаю, за те двое суток, когда он проходил в эти 150 морских миль, которые он должен был проходить меньше суток, его как-то закамуфлировали. Очевидно, что он скорее всего станет в завод и там будут его ремонтировать", — заявил Рыженко.
Повреждение судна
"Иван Хурс" завели в Севастополь накануне, при этом принимались строгие меры безопасности. Рыженко указывает, что расположение корабля в самом центре города представляет демонстрацию, возможно, с целью показать мощь или устойчивость военного флота.
Однако Рыженко отметил одно обстоятельство. Левый борт корабля не показывали, очевидно, именно эта сторона была повреждена.
Напомним, в Минобороны РФ пожаловались, что 24 мая неизвестные морские дроны атаковали "уникальный" разведывательный корабль "Иван Хурс". Там говорят, что все атаки отбили.