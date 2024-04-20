РЛС Небо-У, характеристики, детали украинской атаки

Российская РЛС "Небо-У". Фото: росСМИ

Российская система контроля за воздушным пространством продолжает нести серьезные потери. О радиолокационной системе "Небо-У", уничтоженной на территории Брянской области — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Второе уничтоженное российское "Небо"

Силы обороны Украины уничтожают не только личный состав российских оккупационных войск, танки и бронеавтомобили на театре военных действий. Нет, целями для ВСУ, ГУР и СБУ являются и другие, не менее важные объекты, благодаря которым Российская Федерация имеет возможность вести войну против Украины.

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Одним из таких объектов есть мобильная радиолокационная станция "Небо". Эти станции, в отличие от РЛС 29Б6 "Контейнер", о которой Новини.LIVE уже рассказывали, российские оккупанты используют не из глубины своей территории, а в приграничных с Украиной регионах. Где их успешно и уничтожают украинцы.

Так, в апреле 2023 года на территории Белгородской области была атакована и выведена из строя первая в истории полномасштабной российско-украинской войны радиолокационная станция "Небо-У". Через год, 16 апреля 2024-го, второй комплекс "Небо-У" стал жертвой — как пишут украинские СМИ, 13-го главного управления (военной контрразведки) СБУ — уже на территории Брянской области.

Что такое "Небо-У"

Как уже писали Новини.LIVE, радиолокационная система российских вооруженных сил состоит из систем разного уровня и мощности. Так, комплекс 29Б6 "Контейнер", подвергшийся двум дроновым атакам в течение семи апрельских дней — это загоризонтная станция, работающая на дальние расстояния, но не имеющая возможности (через "слепую зону") следить за ближайшей территорией.

РЛС метрового диапазона "Небо" (а их существует несколько модификаций) работают в метровом диапазоне, как и более мощные образцы радиолокационных систем — но не столь мощные, как "Контейнер" или "Дуга", которую пытались установить в советское время сразу в двух украинских областях.

Глубина территории, на которую комплексы "Небо-У" могут отслеживать воздушное пространство, составляет около 700 км. Конечно, для контроля за украинскими самолетами, ракетами и дронами россиянам пришлось держать эти РЛСки недалеко от границы. Именно поэтому сразу два этих комплекса были атакованы и уничтожены Силами обороны Украины.

Два варианта "Неба"

Существует два базовых варианта радиолокационных систем "Небо" — для нужд противовоздушной обороны и сухопутных войск. Первая — более мощная, но поэтому она дольше устанавливается. Версия для сухопутных войск меньше по размеру, зато отличается большей мобильностью — что и понятно, поскольку использование РЛС во время сухопутных военных операций может быть связано с постоянным движением на местности. Так что конструкторам пришлось сделать выбор в пользу оперативного развертывания антенн.

Интересно, что разработчик "Небо", Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники, продолжил работу над этими станциями — и в 2020 году войска противовоздушной обороны страны-агрессора получили новую, усовершенствованную версию под названием "Небо-Т".

Технические характеристики "Неба-Т" таковы, что они, согласно заявлениям россиян, могут отслеживать как аэродинамические, так и баллистические цели в радиусе до 600 километров. То есть увеличился не количественный, но качественный фактор этих систем. Но при этом в начале 2022 года, за месяц до полномасштабной войны, их отправили не в приграничные с Украиной регионы, а в Поволжье и на Урал.

Удобство для украинского пограничья

Таким образом, войска Западного военного округа страны-агрессора с 2016 года использовали только "Небо-У" 55Ж6У. Те же, которые украинские защитники постепенно уничтожают своими дронами. Кстати, о дронах.

Стоимость одного комплекса "Небо-У", по неофициальным данным, составляет около 100 миллионов долларов. Цены на украинские дроны, успешно атакующие объекты на территории Российской Федерации, значительно меньше. Таким образом, в условиях, ограниченных отсутствием западной помощи (Украина) и западных санкций (Россия), финансовую войну успешно выиграет именно наша страна.

А страна-агрессор остается не только без прикрытия своих стратегических РЛС, таких как "Контейнер". Дело в том, что "Небо-У" в приграничных российских областях координирует атаки российских бомбардировщиков — тех, кто обвиняют в управляемых авиационных бомбах Сумщину и Харьковщину. Что ж, будем надеяться, что после этой потери количество авиационных атак на украинское приграничье серьезно уменьшится.