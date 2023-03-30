"Робота результативна": в ЗСУ розповіли, яка зараз ситуація на Кінбурнській косі

На Кінбурнській косі знизилася інтенсивність боїв

Окупанти знизили активність на Кінбурнській косі. Ця територія під вогневим контролем українських Сил оборони.

Про це розповіли керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі "Ми-Україна".

Бойові дії на Кінбурнській косі

За словами Гуменюк, на Кінбурнській косі окупанти майже не здійснюють обстрілів протягом останніх декількох діб.

"За вчора не було жодного обстрілу і перед цим три доби також. Між цими днями поодинокий обстріл з артилерії Дніпро-Бузького лиману – нагадали про себе і втекли, усвідомлюючи, що наша робота результативна. Нам вдалось очистити західну частину коси і туди ворог побоюється підтягувати оновлення позицій", — сказала вона.

Речниця додала, що ЗСУ забезпечили такий стійкий вогневий контроль, що туди не може просунутись ворог. Саме звідти обстрілювались Очаківська, Куцурубська громади і ворог тероризує морські транспортні шляхи.

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби українська армія завдала ударів по районах зосередження окупаційних військ. Був знищений російський бомбардувальник, також уражені три російські склади та станція радіоелектронної боротьби ворога.

Раніше президент Володимир Зеленський пояснив, що оборона Бахмута є важливою для України як з військової, так і з політичної точки зору. Адже втрата міста може призвести до тиску щодо пошуку компромісу.