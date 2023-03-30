"Работа результативная": в ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация на Кинбурнской косе
Оккупанты снизили активность на Кинбурнской косе. Эта территория под огневым контролем украинских сил обороны.
Об этом рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "Мы — Украина".
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Боевые действия на Кинбурнской косе
По словам Гуменюк, на Кинбурнской косе оккупанты почти не совершают обстрелов в течении последних нескольких суток.
"За вчера не было ни одного обстрела и перед этим трое суток тоже. Между этими днями одиночный обстрел из артиллерии Днепро-Бугского лимана — напомнили о себе и убежали, осознавая, что наша работа результативна. Нам удалось очистить западную часть косы, и туда враг опасается подтягивать обновление позиций", — сказала она.
Спикер добавила, что ВСУ обеспечили такой устойчивый огневой контроль, что туда не может продвинуться враг. Именно оттуда обстреливались Очаковская, Куцурубская громады и враг терроризирует морские транспортные пути.
Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки украинская армия нанесла удары по районам сосредоточения оккупационных войск. Был уничтожен российский бомбардировщик, также поражены три российских склада и станция радиоэлектронной борьбы противника.
Ранее президент Владимир Зеленский пояснил, что оборона Бахмута важна для Украины как с военной, так и политической точки зрения. Ведь потеря города может привести к давлению поиска компромисса.