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"Работа результативная": в ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация на Кинбурнской косе

30 марта 2023 08:25
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
На Кинбурнской косе снизилась интенсивность боев
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Оккупанты снизили активность на Кинбурнской косе. Эта территория под огневым контролем украинских сил обороны.

Об этом рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "Мы — Украина".

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По словам Гуменюк, на Кинбурнской косе оккупанты почти не совершают обстрелов в течении последних нескольких суток.

"За вчера не было ни одного обстрела и перед этим трое суток тоже. Между этими днями одиночный обстрел из артиллерии Днепро-Бугского лимана напомнили о себе и убежали, осознавая, что наша работа результативна. Нам удалось очистить западную часть косы, и туда враг опасается подтягивать обновление позиций", — сказала она.

Спикер добавила, что ВСУ обеспечили такой устойчивый огневой контроль, что туда не может продвинуться враг. Именно оттуда обстреливались Очаковская, Куцурубская громады и враг терроризирует морские транспортные пути.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки украинская армия нанесла удары по районам сосредоточения оккупационных войск. Был уничтожен российский бомбардировщик, также поражены три российских склада и станция радиоэлектронной борьбы противника.

Ранее президент Владимир Зеленский пояснил, что оборона Бахмута важна для Украины как с военной, так и политической точки зрения. Ведь потеря города может привести к давлению поиска компромисса.

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