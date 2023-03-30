"Работа результативная": в ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация на Кинбурнской косе

На Кинбурнской косе снизилась интенсивность боев

Оккупанты снизили активность на Кинбурнской косе. Эта территория под огневым контролем украинских сил обороны.

Об этом рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "Мы — Украина".

Боевые действия на Кинбурнской косе

По словам Гуменюк, на Кинбурнской косе оккупанты почти не совершают обстрелов в течении последних нескольких суток.

"За вчера не было ни одного обстрела и перед этим трое суток тоже. Между этими днями одиночный обстрел из артиллерии Днепро-Бугского лимана — напомнили о себе и убежали, осознавая, что наша работа результативна. Нам удалось очистить западную часть косы, и туда враг опасается подтягивать обновление позиций", — сказала она.

Спикер добавила, что ВСУ обеспечили такой устойчивый огневой контроль, что туда не может продвинуться враг. Именно оттуда обстреливались Очаковская, Куцурубская громады и враг терроризирует морские транспортные пути.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки украинская армия нанесла удары по районам сосредоточения оккупационных войск. Был уничтожен российский бомбардировщик, также поражены три российских склада и станция радиоэлектронной борьбы противника.

Ранее президент Владимир Зеленский пояснил, что оборона Бахмута важна для Украины как с военной, так и политической точки зрения. Ведь потеря города может привести к давлению поиска компромисса.