Работа украинской авиации: какие потери понес враг
В течение суток, 15 марта, Авиация Сил обороны нанесла семь сокрушительных ударов по оккупантам. Враг понес значительные потери.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
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Ювелирная работа украинских защитников
"В течение суток Авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники кафиров", — говорится в сообщении.
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, две радиолокационные станции, а также состав горюче-смазочных материалов врага.
Напомним, недавно представитель Генштаба Вооруженных сил Украины, старший лейтенант Андрей Рудык рассказал, сколько новой техники россии уничтожили украинские военные.
По его словам, российская армия потеряла, по меньшей мере, 15 своих основных боевых танков Т-90М в ходе военной агрессии против Украины. Он отметил, что это лишь те случаи, которые имеют бесспорные доказательства в виде фото и видео фиксации, и, вероятно, оккупанты потеряли гораздо больше единиц Т-90М.
Также спецподразделение Главного управления разведки Минобороны KRAKEN обнародовало видео по уничтожению двух автономных башен наблюдения "Муром". Эти башни были расположены в Брянской и Курской областях россии.