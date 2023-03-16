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ЗСУ знову ліквідували понад тисячу окупантів за добу, — Генштаб

16 березня 2023 08:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Українські захисники за добу знищили рекордну кількість одиниць живої сили та військової техніки ворога
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад тисячу осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані загарбники

За 15 березня українські захисники знищили на фронтах війни близько 1040 російських окупантів. Це один із рекордних показників російських втрат за час повномасштабної війни, більшими імовірні втрати окупантів були хіба що на початковому етапі вторгнення.

Крім того, росіяни втратили 12 танків, 11 бронемашин, 11 артилерійських систем і три засоби ППО.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 162 560 (+1040) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 504 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин — 6 810 (+11) од.;
  • артилерійських систем — 2 539 (+11) од.;
  • РСЗВ — 503 (+1) од.;
  • засобів ППО — 265 (+3) од.;
  • літаків — 305 (+1) од.;
  • гелікоптерів — 289 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 145 (+13);
  • крилатих ракет — 907 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 394 (+17) од.;
  • спеціальної техніки — 257 (+0).

Втрати російської армії на 16 березня 2023 року

Нагадаємо, що таку велику кількість російських окупантів за добу українська армія знищувала лише кілька разів.

Так, 6 лютого Сили оборони ліквідували близько 1030 загарбників. 17 лютого втрати окупантів становили майже 1010 військовослужбовців.

6 березня ЗСУ знищили за добу 1060 російських військових. 10 числа українські захисники ліквідували 1010 окупантів. А наступного дня, 11 березня, добові втрати армії рф становили аж 1090 ліквідованих військових.

Фото: Генштаб

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