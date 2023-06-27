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Родственники убитых подростков в Бердянске находятся в опасности

27 июня 2023 16:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Родственники убитых подростков в Бердянске находятся в опасности
Российские оккупанты в Украине. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Родственники погибших в Бердянске подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова находятся в опасности. Оккупанты устраивают им усиленные обыски и пытки.

Об этом сообщила начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина в комментарии "Радио Свобода".

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"Есть заявление от родителей убитых ребят, которые просят сохранять информационную тишину, потому что все родственники остались в оккупации, и это подвергает их опасности, у них постоянные обыски, пытки", — рассказала Галицына.

Она также добавила, что оккупанты до сих пор не отдали тел убитых детей. А школу, в которой учились ребята, сразу после оккупации переименуют в их честь.

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Тигран Оганнисян и Никита Ханганов. Фото: 24 канал

Напомним, 25 июня в Запорожской области оккупационная "власть" объявила о "ликвидации двух террористов" в Бердянске. Один из них — подросток, по имени Тигран Оганнисян.

Незадолго украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец подтвердил убийство двух 16-летних юношей. До этого следственный комитет РФ обвинил подростков в якобы подготовке диверсии на железной дороге. Им угрожало до 20 лет тюрьмы.

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