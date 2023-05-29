Россия атаковала военный объект в Хмельницкой области: в ОВА рассказали детали
Этой ночью россияне в очередной раз атаковали территорию Украины. Под удар попала Хмельницкая область.
Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА.
Последствия удара по Хмельницкой области
"Ночью российские войска ударили по объектам Хмельницкой области. Один из них — военный", — рассказали в ОВА.
В настоящее время еще продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей. Из строя выведены пять летательных аппаратов. Уже начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы.
Данные о пострадавших уточняются.
Напомним, этой ночью в ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога. Россияне снова атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины, в том числе обстреливали Киев.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что всего враг выпустил по Украине 75 воздушных целей — 67 удалось сбить Силам ПВО.