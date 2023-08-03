Росія б'є по Україні ракетами, які колись отримала від Києва за газові борги

Ракети, якими Росія обстрілює українські міста. Фото: Радіо Свобода

Журналістам "Схем" вдалося знайти у державних архівах угоду, яка була підписана у 1999 році прем’єр-міністрами України та Росії, а саме Валерієм Пустовойтенком та Володимиром Путіним. В ній йдеться про передачу Москві шість бомбардувальників Ту-160 та Ту-95МС та 600 крилатих ракет за газові борги.

Про це йдеться у новому розслідуванні видання.

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Багато збігів

Також журналісти відшукали й список серійних номерів цих ракет та порівняли з номерами тих Х-55, якими російські окупанти обстрілюють Україну. Завдяки чому було виявлено понад десяток збігів.

Приклад однієї з ракет

"У квітні 2023 року українські сили протиповітряної оборони збили на Київщині ракету Х-55. Видання "Військовий кур’єр" опублікувало її фото. На ньому видно номер з тринадцяти цифр. Її під порядковим номером 298 журналісти виявили у списку з номерами ракет, які Київ передав Москві майже чверть століття тому", — йдеться у матеріалі.

Збита ракета на Київщині. Фото: Радіо Свобода

Збіг номеру ракети в переліку переданих Росії. Фото: Схеми

Нагадаємо, за липень росіяни запустили по Україні 150 ракет і 265 дронів-камікадзе типу "Шахед". ЗСУ збили майже всі ворожі об'єкти.