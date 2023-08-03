Россия бьет по Украине ракетами, которые когда-то получила от Киева за газовые долги
Журналистам "Схем" удалось найти в государственных архивах соглашение, которое было подписано в 1999 году премьер-министрами Украины и России, а именно Валерием Пустовойтенко и Владимиром Путиным. В нем говорится о передаче Москве шесть бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС и 600 крылатых ракет за газовые долги.
Об этом говорится в новом расследовании издания.
Много совпадений
Также журналисты отыскали и список серийных номеров этих ракет и сравнили с номерами Х-55, которыми российские оккупанты обстреливают Украину. Благодаря чему было обнаружено более десятка совпадений.
Пример одной из ракет
"В апреле 2023 года украинские силы противовоздушной обороны сбили в Киевской области ракету Х-55. Издание "Военный курьер" опубликовало ее фото. На нем виден номер из тринадцати цифр. Ее под порядковым номером 298 журналисты обнаружили в списке с номерами ракет, которые Киев передал Москве почти четверть века назад, — говорится в материале.
Напомним, за июль россияне запустили по Украине 150 ракет и 265 дронов-камикадзе типа "Шахед". ВСУ сбили почти все вражеские объекты.