Россия бьет по Украине ракетами, которые когда-то получила от Киева за газовые долги

Ракеты, по которым Россия обстреливает украинские города. Фото: Радио Свобода

Журналистам "Схем" удалось найти в государственных архивах соглашение, которое было подписано в 1999 году премьер-министрами Украины и России, а именно Валерием Пустовойтенко и Владимиром Путиным. В нем говорится о передаче Москве шесть бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС и 600 крылатых ракет за газовые долги.

Об этом говорится в новом расследовании издания.

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Много совпадений

Также журналисты отыскали и список серийных номеров этих ракет и сравнили с номерами Х-55, которыми российские оккупанты обстреливают Украину. Благодаря чему было обнаружено более десятка совпадений.

Пример одной из ракет

"В апреле 2023 года украинские силы противовоздушной обороны сбили в Киевской области ракету Х-55. Издание "Военный курьер" опубликовало ее фото. На нем виден номер из тринадцати цифр. Ее под порядковым номером 298 журналисты обнаружили в списке с номерами ракет, которые Киев передал Москве почти четверть века назад, — говорится в материале.

Сбитая ракета в Киевской области. Фото: Радио Свобода

Совпадение номера ракеты в перечне переданных России. Фото: Схемы

Напомним, за июль россияне запустили по Украине 150 ракет и 265 дронов-камикадзе типа "Шахед". ВСУ сбили почти все вражеские объекты.