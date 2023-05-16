Росія більше не спроможна до широкомасштабних наступів, — Юсов

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Фото: МІноборони

У росіян більше немає можливостей та ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Вцілому тепер ворог переходить до оборони.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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Юсов зазначив, що в Росії зараз скрутна ситуація, враховуючи санкції, обмежені можливості власного ВПК, тому вони активно шукають по всьому світу засоби компенсації і зміни не лише стосовно "шахедів".

У росіян немає можливостей, ресурсів і резервів для повторення масштабних наступальних дій, але до оборони вони готувалися весь час (окрім окремих напрямків та ділянок, зокрема Бахмутський напрямок).

Тепер ворог буде враховувати постачання будь-яких нових видів озброєння Україні для базування та дислокації власних сил, а також охорони і посилення засобів протиповітряної протиракетної оборони різних об’єктів;

"Попри це, у росіян є достатньо великий запас ракет С-300, які можуть тривалий час завдавати шкоди і ураження особливо прифронтовим прикордонним територіям", — сказав Юсов.

Які території найчастіше атакує ворог

Представник Головного управління розвідки повідомив, що активно атакуються території, зокрема півночі України, також це поєднується з активізацією ворожих ДРГ на північному кордоні, які намагаються "промацувати наш кордон".

Обмін "всіх на всіх"

"Обмін "всіх на всіх" — завдання, над яким ведеться серйозна робота на найвищому рівні, яке абсолютно реалістичне до виконання, але надзвичайно важке", — сказав Юсов.

Він додав, що попри те, що Женевські конвенції передбачають повернення полонених по завершенню бойових дій, Україна знаходиться в унікальній ситуації — не чекаючи перемоги, ми вже повертаємо своїх з полону.

Нагадаємо, нещодавно колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав ЗСУ розповів, що українські протиповітряні Сили, схоже, знайшли можливість збивати російські високоточні гіперзвукові ракети типу "Кинджал". А цей факт дуже серйозно вдарить по російському авторитету на світових ринках зброї.