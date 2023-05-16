З'ясувався вплив роботи ППО ЗСУ на російські "Кинджали"

Російський літак МіГ-31 з гіперзвуковою ракетою "Кинджал". Фото Wikimedia commons

Українські протиповітряні Сили, схоже, знайшли можливість збивати російські високоточні гіперзвукові ракети типу "Кинджал". А цей факт дуже серйозно вдарить по російському авторитету на світових ринках зброї.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Із вмінням українців збивати високоточні ракети росіян останні втрачають "авторитет" разпіареної "вундервафе" — гіперзвукової зброї "Кинджал", — сказав Селезньов.

За його словами, після вдалого збиття українськими ППО цих ракет у майбутніх їхніх покупців може виникнути запитання, а чи відповідає дійсності розповідь про цю зброю.

"Це — дуже серйозне просідання для російського ВПК щодо можливостей їхньої нової зброї на світовому ринку зброї", — наголосив Селезньов.

При цьому він додав: "Українські ППО наочно продемонстрували, що сенсу з російських ракетних атак не буде".

Що зробили росіяни

У ніч на 16 травня Київ пережив восьму ракетну атаку росіян. Вона стала унікальною щодо щільності ракетних ударів.

Ракетна атака Києва 16 травня. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Як зазначив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, українська протиповітряна оборона збила усі 18 ракет, якими російські окупанти завдали удару.

Зокрема, російські окупанти під час чергової нічної атаки запустили по території України 18 ракет різних типів.

Так, з шести літаків МіГ-31К росіяни запустили шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

З кораблів у Чорному морі були запущені дев’ять крилатих ракет "Калібр".

Також загарбники завдали удару трьома балістичними ракетами наземного базування — С-400 та "Іскандер-М".